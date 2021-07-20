Тюменская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с загоревшейся "Газелью"

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование ДТП, в котором погибли два человека и пострадал один ребенок.
Ночью 19 июля у дома № 252а по улице Республики в Тюмени водитель грузовой "Газели" в состоянии опьянения столкнулся с остановившемся для выполнения поворота автобусом ЛИАЗ 11-го маршрута. В результате "Газель" загорелась. Погибли два пассажира этого автомобиля. Еще три пассажира "Газели", в их числе малолетняя девочка, доставлены в больницу.
"На место происшествия выезжал прокурор Тюмени Эдуард Гиматов. Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал ему поручение провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, о профилактике безнадзорности детей. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц). Расследование находится на контроле прокурора области.
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