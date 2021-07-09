В Тюменской области выявили новый очаг птичьего гриппа

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц введен на озере Тундрово в Бердюжском районе и находящихся рядом селе Нестерово и деревне Одышка. В зону наблюдения также вошли село Окунево и деревни Грачи, Дальнетравное Казанского района.

В период карантина предписано закрыть все дороги, ведущие из неблагополучного пункта, выставить круглосуточные КПП, оборудованные дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством, с привлечением специалистов в области ветеринарии. Прекратить перемещение птицы внутри эпизоотического очага и вывоза из него птицы, яиц и других продуктов птицеводства. В зоне карантина будет ограничено передвижение транспорта, сообщает Оперштаб.