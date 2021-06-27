В Тобольске две девушки пострадали в ДТП и одна погибла, когда машина на большой скорости врезалась в бордюр

В Тобольске сотрудники ГИБДД сегодня в 5:40 попытались остановить автомобиль "Рено Меган", который двигался по встречной полосе проспекта Дзираева, навстречу наряду ДПС.
Автопатруль ДПС развернулся и стал преследовать иномарку, на требования остановиться водитель не реагировала, двигалась на большой скорости. На кольцевой развязке с улицей Юдина водитель не справилась с управлением автомобиля, наехала на бордюрное ограждение. "Рено" опрокинулся, из него выбросило трех девушек -водителя и двух пассажирок.
18-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП, 19-летняя пассажирка госпитализирована, 22-летняя водитель "Рено", предварительно, госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Из машины вылетела упаковка, предположительно из-под пива, а также пустые бутылки.
Стаж водителя "Рено" за рулем - один год, за это время девушка 6 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщают в областной автоинспекции.
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