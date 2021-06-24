Отец пятерых детей из Тобольского района в нетрезвом состоянии перевозил дочь

В селе Дегтярево Тобольского района сотрудники ГИБДД задержали 33-летнего местного жителя, отца пятерых детей. На переднем сидении автомобиля пьяный мужчина перевозил 14-летнюю дочь.

"Он пояснил, что выпил много, литр водки, но он "в адеквате" и готов поставить машину на место, лишь бы полицейские не оформляли на него материал. Едет в магазин за хлебом, расстояние примерно километр-полтора. Показания алкотестера составили 1,75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В сентябре прошлого года селянина уже задерживали пьяным за рулем, тогда он отказался от прохождения освидетельствование на алкоголь. Учитывая, что права управления транспортом мужчина не имеет, суд приговорил его к десяти суткам административного ареста, которые он уже отсидел. Автомобиль перемещен на спецстоянку.