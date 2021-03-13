ГИБДД в Тюменской области проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей

В Тюменской области предприняты дополнительные меры по предупреждению дорожной аварийности с участием нетрезвых водителей. В этом сотрудникам ГИБДД помогают ругялрные рейды и поддержка законопослушных участников движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, эксперты анализируют каждое ДТП с участием водителей в состоянии опьянения: учитываются его причины, время совершения, как долго водитель мог двигаться по городу и почему не попал в поле зрения автоинспекторов. Исходя из этого анализа, проводятся рейдовые мероприятия, составляется расстановка нарядов ДПС и определяются маршруты их патрулирования.

Ежедневно автоинспекторы выезжают по вызовам, поступающим от граждан с сигналами о неадекватном поведении автомобилистов, как правило, по таким сообщениям за сутки задерживаются от одного до трех водителей в состоянии опьянения.

С начала 2021 года сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом в Тюменской области более тысячи водителей в состоянии опьянения, из них 129 сели за руль пьяными повторно. За два месяца этого года в регионе произошло 23 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 3 человека, 33 человека ранены. 11 таких аварий произошло по вине жителей Тюмени.