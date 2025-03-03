В Тюменской области выявили 25 пьяных водителей за рулем

25 пьяных водителей отстранены от участия в дорожном движении сотрудниками Госавтоинспекции в Тюменской области в минувшие выходные, сообщает ГАИ.

Двух водителей задержали в селе Шорохово Исетского района. Один рассказал, что пил весь вечер, а потом сел за руль "Волги" и поехал по своим делам и по гостям. Показания алкотестера-1,13 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, а автомобиль конфискации. Машину поместили на спецстоянку. Второй - 21-летний "бесправник" ехал на "Ладе". Показания алкотестера-0,96 мг/л. Водитель пояснил, что пил в течении вечера и поехал за добавкой. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. На водителя составлен административный материал за пьяное вождение не имея водительского удостоверения.

В Ишиме нетрезвый 53-летний водитель ехал на работу на автомобиле "Уаз". Он отстранен от управления автомобилем сотрудниками Госавтоинспекции. Показания алкотестера - 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что пил вечером пиво, поехал на работу. Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на стоянку.