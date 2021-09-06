Тюменские автоинспекторы выявили 56 пьяных водителей

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56 пьяных водителей отстранили от управления транспортом сотрудники тюменской ГИБДД за выходные.

Среди нарушителей 34-летняя женщина, которая пьяной поехала за покупками в магазин, и 46-летний тюменец, решивший навестить знакомую в Каменке. Пьяный вояж влюбленному автомобилисту обернется уголовным делом, так как за вождение в нетрезвом виде он уже лишен прав в декабре 2020 года, сообщили в пресс-службе ведомства.