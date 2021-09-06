Тюменские автоинспекторы выявили 56 пьяных водителей

11:49 06 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://vk.com/gibdd72

56 пьяных водителей отстранили от управления транспортом сотрудники тюменской ГИБДД за выходные.

Среди нарушителей 34-летняя женщина, которая пьяной поехала за покупками в магазин, и 46-летний тюменец, решивший навестить знакомую в Каменке. Пьяный вояж влюбленному автомобилисту обернется уголовным делом, так как за вождение в нетрезвом виде он уже лишен прав в декабре 2020 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: ГИБДД , пьяный за рулём , уголовная ответственность
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021