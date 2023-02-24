Сплошные проверки на трезвость пройдут в Тюменской области

Мероприятия по противодействию пьяному вождению пройдут в праздничные и выходные дни в Тюменской области.

"Сплошные проверки" на трезвость пройдут в Тюмени, городах и районах Тюменской области. В проверках примут участие общественники, руководители подразделений Госавтоинспекции, руководители муниципальных образований, сообщает ГИБДД региона.

В 2023 году уже 934 водителя отстранены от участия в дорожном движении за пьяное вождение. Каждый девятый из них подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Автоинспекторы проведут "точечные" рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов в Тюмени. Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут проходить в тех местах, где уже случались "пьяные" ДТП.