В Тюменской области пропавшего рыбака нашли мертвым

15:47 23 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сегодня, 23 июня, в реке Тобол обнаружили тело 26-летнего жителя Ялуторовска с признаками утопления.

Как ранее сообщал поисковый отряд "Белая сова", 18 июня молодой человек ушел на рыбалку. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

"При осмотре тела каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: гибель , рыбаки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021