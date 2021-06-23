В Тюменской области пропавшего рыбака нашли мертвым

Сегодня, 23 июня, в реке Тобол обнаружили тело 26-летнего жителя Ялуторовска с признаками утопления.

Как ранее сообщал поисковый отряд "Белая сова", 18 июня молодой человек ушел на рыбалку. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

"При осмотре тела каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.