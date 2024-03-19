Российские рыбаки съедутся в Тюменскую область на чемпионат по ловле на мормышку

На озере Янтыково в деревне Янтык состоится чемпионат страны по рыболовному спорту. 22 марта в 16:00 пройдет торжественное открытие, а уже 23 и 24 марта спортсмены начнут соревноваться в ловле рыбы на мормышку со льда. Начало с 10:00.
Участниками состязаний станут 210 мужчин и 28 женщин из 27 регионов России. Тюменскую область представят три команды по пять рыбаков.
Председатель правления Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных:
Участвовать в чемпионате могут только мужчины и женщины старше 18 лет, но допускаются и спортсмены 17 лет, имеющие взрослый разряд. Например, пару лет назад семнадцатилетний Никита Назаров стал самым молодым мастером спорта России. Все наши рыбаки уже имеют хороший опыт всероссийских стартов, так что остается только пожелать им удачи!
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