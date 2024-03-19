Российские рыбаки съедутся в Тюменскую область на чемпионат по ловле на мормышку

На озере Янтыково в деревне Янтык состоится чемпионат страны по рыболовному спорту. 22 марта в 16:00 пройдет торжественное открытие, а уже 23 и 24 марта спортсмены начнут соревноваться в ловле рыбы на мормышку со льда. Начало с 10:00.

Участниками состязаний станут 210 мужчин и 28 женщин из 27 регионов России. Тюменскую область представят три команды по пять рыбаков.

Председатель правления Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных: