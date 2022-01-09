"Гонка за лидером" пройдет в Тюмени на озере Андреевском

16:51 09 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ежегодный турнир по безнасадочной ловле "Гонка за лидером" пройдет на озере Андреевское 9 января. В соревнованиях для рыбаков будет два тура, в каждом из них по четыре сектора, пишет "Тюменская линия".

"В каждом секторе нужно поймать определённое количество рыбы: в первом - одну, второй - две, третий - три, и, соответственно, в четвертом - четыре. В итоге должно быть поймано 10 рыб. На каждый сектор даётся 20 минут. Если по какой-то причине не удалось поймать нужное количество рыбы в одном из секторов, есть возможность доловить в следующем. Данный формат очень интересный, азартный", - цитирует слова руководителя Федерации рыболовного спорта региона  Игоря Савиных издание. 

Участвовать в турнире могут все желающие, засчитывается любая рыба, главное условие - никакой наживки. По итогам соревнований победителей ждут дипломы и подарки от спонсоров.

Теги: рыбаки , рыбалка , соревнования , турнир , Тюмень
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022