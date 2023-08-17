Кубок Западной Сибири по рыболовному спорту разыграют в Ярковском районе

17:43 17 августа 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - Группа Федерации рыболовного спорта Тюменской области во ВКонтакте

Кубок Западной Сибири по рыболовному спорту состоится в Ярковском районе с 18 по 20 августа, в состязаниях по ловле донной удочкой примут участие 44 спортсмена в составе 11 команд из Тюменской, Омской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

 "Летний этап Кубка Западной Сибири в Тюменской области мы проводим во второй раз, а вообще турнир проходит уже четвертый год. Победителей определим в двух турах. Ими станут команды с самым увесистым уловом", - отметил председатель правления федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

Теги: рыбаки , соревнования
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2023