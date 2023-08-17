Кубок Западной Сибири по рыболовному спорту разыграют в Ярковском районе

Фото - Группа Федерации рыболовного спорта Тюменской области во ВКонтакте

Кубок Западной Сибири по рыболовному спорту состоится в Ярковском районе с 18 по 20 августа, в состязаниях по ловле донной удочкой примут участие 44 спортсмена в составе 11 команд из Тюменской, Омской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

"Летний этап Кубка Западной Сибири в Тюменской области мы проводим во второй раз, а вообще турнир проходит уже четвертый год. Победителей определим в двух турах. Ими станут команды с самым увесистым уловом", - отметил председатель правления федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.