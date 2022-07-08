Чемпионская областная рыбалка пройдет в Уватском районе в День рыбака

Федерация рыболовного спорта Тюменской области

9-10 июля на озере Укинском состоится чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту в дисциплине "ловля поплавочной удочкой", участвовать в нем собираются жители Тюмени, Ишима, Тобольска, Туртаса, Уки, Увата, Ханты-Мансийска, Омска и Екатеринбурга.

Порядка 50 спортсменов поспорят за звание лучшего рыболова в лично-командном зачете. К соревнованиям допускаются участники от 16 лет.

9 июля в 10.30 состоится построение участников, торжественное открытие соревнований и жеребьевка секторов 1 тура. На 17.00 запланирован финиш, взвешивание и подведение итогов.

10 июля, в День рыбака, соревнования начнутся в 9.30. В 13.00 состоится подведение итогов 2 тура и чемпионата в целом. Победители и призёры чемпионата определятся по результатам двух дней. Кроме того, будет разыгран специальный приз в номинации Big Fish за самую крупную рыбу.

Главный судья Игорь Савиных:

Недавно команда Тюменской области показала великолепный результат и стала бронзовым призёром Кубка России по рыбной ловле. Все члены команды когда-то занимали призовые места на областном чемпионате.

Лидеры соревнований смогут выполнить или повысить свои спортивные разряды, а также получить возможность попасть в сборную региона.

По словам организаторов, место проведения чемпионата выбрано не случайно. Озеро богато разнообразными породами рыб: плотва, окунь, язь, подлещик. В предстоящие выходные ожидается жаркая погода, однако при благоприятном стечении обстоятельств и профессионализме спортсменов улов может достигать 6 кг рыбы в одном туре.