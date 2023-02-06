Тобольский суд ограничил в свободе владельца ружья, из которого собака застрелила рыбака

Тобольский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве человека по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ) и, с учетом все обстоятельств дела, назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Трагедия произошла днем 30 октября 2022 года когда два приятеля, Эльмар Т. и Маннур М., отправились рыбачить на озеро Большой Шишкарым. Эльмар прихватил с собой охотничье ружье ТОЗ-34 12 калибра. Заряженное и не поставленное на предохранитель ружье лежало в деревянных санях, одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило. Заряд угодил в спину Маннуру М., и мужчина скончался на месте от травматического шока и обильной кровопотери.

Эльмар грубо нарушил правила обращения с огнестрельным оружием и проявил преступную небрежность, оставив в санях заряженное и незачехленное ружье. В судебном заседании подсудимый вину признал. Дело рассмотрено в особом порядке.

Отмечается что Эльмар извинился перед потерпевшими, ранее не судим, а они в охарактеризовали его как ответственного человека, который поддерживает их семью и оказывает им помощь по хозяйству.