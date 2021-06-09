В Уватском районе задержали пьяного подростка на "ВАЗ"

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В селе Демьянское Уватского района автоинспекторы остановили автомобиль "ВАЗ-21099", за рулем которого находился 17- летний подросток. У молодого человека были признаки алкогольного опьянения. Подросток рассказал автоинспекторам, что выпил бутылку пива и решил прокатиться по селу машине брата, о чем его родители не знали.

"Подросток был отстранен от участия в дорожном движении, при его освидетельствовании показания алкотестера составили 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, транспортное средство помещено на спецстоянку", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В отношении водителя составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения и без права управления. Материалы направлены в суд и в комиссию по делам несовершеннолетних районной администрации для определения ответственности родителей за ненадлежащее воспитание своего ребенка.