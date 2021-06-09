В Уватском районе задержали пьяного подростка на "ВАЗ"

16:49 09 июня 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В селе Демьянское Уватского района автоинспекторы остановили автомобиль "ВАЗ-21099", за рулем которого находился 17- летний подросток. У молодого человека были признаки  алкогольного опьянения. Подросток рассказал автоинспекторам, что выпил бутылку пива и решил прокатиться  по селу машине брата, о чем его родители не знали.

"Подросток был отстранен  от участия в дорожном движении, при его  освидетельствовании    показания алкотестера составили 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, транспортное средство помещено на спецстоянку", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В отношении водителя составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения и без права управления. Материалы направлены в суд и в комиссию по делам несовершеннолетних районной администрации для определения ответственности родителей за ненадлежащее воспитание своего ребенка.

Теги: подростки , пьяные водители
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