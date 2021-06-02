В Тюмени судят поджигателя иномарки на улице Космонавтов

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, мужчина ночью 12 октября 2020 года из-за неприязненных отношений поджег автомобиль тюменца Renault Duster на улице Космонавтов. Владельцу авто был причинен ущерб в размере более 670 тысяч рублей.

Мужчина свою вину признал, вскоре дело рассмотрит суд.