В Тюмени судят поджигателя иномарки на улице Космонавтов

17:46 02 июня 2021
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Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, мужчина ночью 12 октября 2020 года из-за неприязненных отношений поджег автомобиль тюменца Renault Duster на улице Космонавтов. Владельцу авто был причинен ущерб в размере более 670 тысяч рублей.

Мужчина свою вину признал, вскоре дело рассмотрит суд.

Теги: поджог
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