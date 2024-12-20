Новый пожар в электрощите потушен в одном из многоквартирников Тюмени

Утром 20 декабря возгорание электрощитовой произошло в многоквартирном доме по улице Эрвье, прокуратура организовала проверку по факту возгорания электрощитовой в жилом доме в Тюмени.

В проверке участвуют специалисты контролирующих органов, будет дана оценка соблюдению законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также требований пожарной безопасности, указано в сообщении облпрокуратуры.

Ранее сообщалось а возгорании электрощитовой 17 декабря в доме на улице Максима Горького, 17 и 18 декабря аналогичные возгорания в электрощитовых произошли в трех подъездах многоквартирного дома на улице Первооткрывателей. По инцидентам на последнем адресе возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений путем поджога.