Новый пожар в электрощите потушен в одном из многоквартирников Тюмени

17:00 20 декабря 2024
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Утром 20 декабря возгорание электрощитовой произошло в многоквартирном доме по улице Эрвье, прокуратура организовала проверку по факту возгорания электрощитовой в жилом доме в Тюмени.

В проверке участвуют специалисты контролирующих органов, будет дана   оценка соблюдению законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также требований пожарной безопасности, указано в сообщении облпрокуратуры.

Ранее сообщалось а возгорании электрощитовой 17 декабря в доме на улице Максима Горького, 17 и 18 декабря аналогичные возгорания в электрощитовых произошли в трех подъездах многоквартирного дома на улице Первооткрывателей. По инцидентам на последнем адресе возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений путем поджога.  

Теги: поджог , проверки , прокуратура
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