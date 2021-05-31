В Тюмени мужчину осудили за сбыт фальшивых денег

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего жителя ЯНАО. Мужчина признан виновным по ч.1 ст.186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ).

По версии следствия, мужчина в августе 2020 года в Москве через интернет приобрел у неустановленного лица поддельные банковские билеты Центрального банка РФ достоинством 5 тысяч рублей. С 31 августа по 4 сентября 2020 года, находясь проездом в Тюмени, он сбыл часть фальшивых купюр. Мужчина рассчитывался ими в магазинах и кафе за приобретаемый товар.

Суд назначил ямальцу 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.