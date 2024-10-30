В Тюменской области, на Ямале и в Югре стали выявлять больше поддельных банкнот

За девять месяцев 2024 года на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов банки изъяли из оборота 49 фальшивых банкнот. Это на 14% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали банкноты самого крупного номинала – 5000 рублей – почти 60% всех подделок. На втором месте банкноты номиналом 1000 рублей – свыше 30% от общего количества. Также обнаружены две поддельные банкноты номиналом 2000 рублей.

Больше всего фальшивок выявлено на юге Тюменской области – 26 штук, в Югре изъяли 17 штук, на Ямале – шесть штук.

"Уровень фальшивомонетничества в Тюменской области остается низким. Но тем не менее при расчетах наличными, особенно в небольших магазинах и на рынках, где отсутствуют специальные приборы для проверки подлинности банкнот, советую проверять не менее трех защитных признаков. Это водяной знак, защитная нить и повышенный рельеф", – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

С информацией о признаках подлинности можно ознакомиться на сайтерегулятора или в мобильном приложении "Банкноты Банка России". Кроме того, там же можно найти описание, внешний вид и защитные признаки обновленных банкнот номиналом 100 и 5000 рублей, которые уже появились в тюменском регионе.