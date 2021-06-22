Жителя Тобольска будут судить за сбыт фальшивых купюр

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Тобольска. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ).

В интернете тоболяк купил фальшивые купюры достоинством 5 тыс. рублей. С 31 марта по 5 мая 2020 года он и другие привлеченные им лица, неосведомленные о подделке денежных знаков, рассчитывались купюрами за товар в магазинах Тюмени, Тюменского района и Тобольска. По делу потерпевшими признаны два предпринимателя и торговая компания. Общий размер причиненного им ущерба составил 20 тыс. рублей. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.