Жителя Тобольска будут судить за сбыт фальшивых купюр

15:21 22 июня 2021
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Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Тобольска. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ).

В интернете тоболяк купил фальшивые купюры достоинством 5 тыс. рублей. С 31 марта по 5 мая 2020 года он и  другие привлеченные им лица, неосведомленные  о подделке денежных знаков, рассчитывались купюрами за товар в  магазинах Тюмени, Тюменского района и Тобольска. По делу потерпевшими признаны два предпринимателя и торговая компания. Общий размер причиненного им ущерба составил 20 тыс. рублей. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.

Теги: фальшивые деньги
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