В Тюменской области реже всего подделывают купюры номиналом 2000 рублей

За 2020 год на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов банками выявлено 353 фальшивые банкноты на сумму 1,5 млн рублей. Из них 280 штук или 80% от общего числа – банкноты номиналом 5000 рублей.

Кроме того, на территории региона было выявлено 60 поддельных купюр номиналом 1000 рублей, 7 — номиналом 500 рублей. Реже подделывают двухтысячные банкноты: в прошлом году было обнаружено 3 фальшивки этого номинала.

В целом в Уральском федеральном округе в 2020 году банками было выявлено и изъято из оборота 2374 поддельных денежных знака Банка России, по стране – около 48 тыс. При этом уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким – 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. Этот показатель не меняется с 2018 года.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, специалисты Банка России советуют проверять не менее трех защитных признаков. Например, контролируемые на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация или на ощупь – повышенный рельеф. Не стоит пытаться сбыть кому-либо попавшую к вам фальшивку, это противозаконно. В случае обнаружения купюр с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

Обычно подделки сбывают в небольших магазинах, торговых киосках, АЗС, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот, и продавцы не всегда владеют информацией о защитных признаках.

Информацию о признаках подлинности денежных знаков можно получить на сайте регулятора или установив мобильное приложение "Банкноты Банка России".