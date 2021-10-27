Банки Тюменской области изъяли из оборота 109 фальшивых купюр с начала 2021 года

За январь–сентябрь 2021 года на территории Тюменской области, Югры и Ямала банки выявили и изъяли из обращения 192 фальшивые банкноты на сумму более 650 тыс. рублей. Больше всего фальшивок изъято в Тюменской области – 109 штук, в Югре – 72 штуки, на Ямале – 11 штук, сообщает пресс-служба Банка России.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество обнаруженных подделок практически не изменилось. Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты – 60%, на втором месте – банкноты номиналом 1 тыс. рублей (36%). Также были выявлены три фальшивки номиналом 2000 рублей.

"Советую гражданам быть внимательными и обращать внимание минимум на три защитных признака, позволяющих отличить фальшивую купюру от подлинной. Информацию о признаках подлинности денежных знаков можно получить на сайте регулятора или установив мобильное приложение "Банкноты Банка России", – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Масловских.

При обнаружении фальшивки не стоит пытаться сбыть ее кому-либо, это противозаконно. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Подозрительную купюру можно бесплатно сдать на экспертизу в любой банк.