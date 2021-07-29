В Тюменской области стало меньше фальшивых банкнот

В первом полугодии 2021 года на территории Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО банки выявили и изъяли из обращения 133 фальшивые банкноты на сумму 405 тыс. рублей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество подделок снизилось на 8%. Больше всего фальшивок обнаружили на юге Тюменской области — 88 штук, в Югре — 38 штук, на Ямале — 7 штук.

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты, их более половины, на втором месте банкноты номиналом 1 тыс. рублей (44%). Стали также встречаться фальшивки номиналом 2000 рублей, их выявили две штуки.

"На первый взгляд отличить фальшивую банкноту от подлинной бывает достаточно сложно. Поэтому советуем гражданам обращать внимание минимум на три защитных признака. Например, проверяемые на просвет – водяные знаки, защитную нить, микроперфорацию или при наклоне банкноты – оптически переменные элементы, скрытые цветные полосы, скрытое изображение", — отметила ведущий эксперт по исследованию денежных знаков отделения Банка России по Тюменской области Лариса Казакевич.

В случае обнаружения купюр с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.