Тюменские яйца экспортируют в Монголию

11:04 25 мая 2021
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В мае специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО — Югре досмотрели 36 тонн куриных яиц, отправляемых на экспорт. В Монголию свою продукцию отправила птицефабрика "Боровская". Заказчиком продукции стало ООО "Агро", город Улан-Батор.

"Все сопроводительные документы на экспортную продукцию соответствовали требованиям, и специалисты Управления Россельхознадзора дали разрешение на отправку груза", — сообщили в ведомстве.

Cотрудничество с Монголией Тюменская область в части экспорта продукции животного происхождения начала только в 2021 году. С начала года в эту страну было отправлено 90 тонн пищевых яиц.

 

Теги: экспорт
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