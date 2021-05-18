На тушении лесных пожаров в Тюменской области задействованы Ил-76 и Ми-26

11:22 18 мая 2021
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Для тушения природного пожара на территории Ярковского и Аромашевского районов правительство Тюменской области привлекло самолет Ил-76 с водосливным устройством емкостью 44 тонны.

Вертолет Ми-26 с водосливным устройством емкостью 15 тонн сегодня работает на тушении лесного пожара в окрестностях населенного пункта Железный Перебор в Тюменском районе, сообщает ОперШтаб.

Теги: лесные пожары
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