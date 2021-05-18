В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 25-летней девушки

11:30 18 мая 2021
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Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

Голышмановским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Бердюжского района, обвиняемого в убийстве девушки.

Трагедия произошла  накануне, 17 мая, в деревне Старорямова Бердюжского района. Мужчина распивал спиртное с ранее незнакомой ему 25-летней женщиной. Между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина схватил нож и нанес девушке не менее 20 ударов. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается. Сообщается, что обвиняемый был ранее судим.

Теги: убийство
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