В Авиалесоохране рассказали, как удалось потушить крупнейший пожар в лесах Тюменской области

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15 мая в Юргинском районе Тюменской области ликвидирован крупнейший на территории региона лесной пожар. Борьба с огнем, распространяющимся по болотистой местности, шла почти две недели. Порывы ветра со скоростью более 70 км/ч молниеносно разносили пламя на значительные расстояния. Пройденная огнем площадь достигла 44 тысяч гектаров.

В тушении огня участвовали парашютисты-десантники Тюменской и 99 Федеральной Авиалесоохраны. Основным методом для борьбы с огненной стихией стал контролируемый встречный отжиг. Для остановки пожара команды Авиалесоохраны пускали встречный огонь из зажигательных аппаратов от специальных минерализованных полос. Там, где не было заболоченности, минполосы прокладывали при помощи тракторов и бульдозеров. Где техника не проходила, работали вручную при помощи ранцевых лесных огнетушителей и бензопил. Общая площадь ликвидированного пожара составила 44 134 га. Причиной возгорания стал человеческий фактор.

Ликвидация данного крупного очага значительно сократила площадь лесных пожаров в Тюменской области. Однако 15 мая в северной части Тюменской области к человеческому фактору добавился природный. Прошедший фронт сухих гроз стал причиной 7 пожаров в Уватском районе. Все грозовые очаги труднодоступные. Действуют в зоне авиационного применения сил и средств. На тушение пожаров при помощи вертолета Ми-8 проводится заброска сил парашютистов-десантников.

В целом, 16 мая в Тюменской области действовало 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем 22,9 тысяч га. На тушении работает более 1 тысячи человек и 100 единиц техники. В районах действия пожаров жара достигает +30°С. В ближайшие дни ослабления зноя не ожидается, сообщили в ФБУ "Авиалесоохрана".

На всей территории Тюменской области в лесах действует режим ЧС, посещение лесных массивов запрещено.