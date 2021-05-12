В Казанском районе полиция задержала пьяного тракториста

Инцидент произошел в деревне Афонькино Казанского района.

Сотрудники ГИБДД остановили трактор под управлением 28-летнего местного жителя. При проверке документов у водителя полицейские обратили внимание на запах алкоголя, исходивший от мужчины. Освидетельствование на алкотестере выявило 0,88 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха.

"Ранее мужчина подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Он пояснил, что подрабатывает проведением сельскохозяйственных работ на своем тракторе в личных подворьях", — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовного дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".