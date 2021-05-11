Тюменская область первой в России ввела в региональных лесах режим ЧС

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По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на 00:00 мск 11 мая на территории Российской Федерации действовало 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 26 283 га, по которым проводились работы по активному тушению. Более половины лесных пожаров - 28 - зафиксированы на территории Тюменской области, огнем пройдено уже 20 912 га земель лесного фонда.

Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах Российской Федерации, на всей территории региона режим ЧС введен в одном субъекте - Тюменской области. В лесах региона с 11 мая действует режим "Чрезвычайная ситуация". Въезд в леса и их посещение - под запретом.

По данным департамента лесного комплекса региона, 10 мая на тушении природных пожаров было задействовано 1002 человека, 228 единиц техники. Привлечены парашютно-десантные службы ХМАО-Югры, Свердловской области, ФГУ "Авиалесоохрана" и аварийно-спасательная служба ЯНАО.