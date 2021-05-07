На трассе Тюмень-Омск возле Заводоуковска ограничено движение из-за смертельного ДТП

На 108-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском районе Тюменской области сегодня в девятом часу утра столкнулись автомобили "Дэу Нексия" и "Газель". По предварительным данным, легковых автомобиль выехал на встречную полосу.
В аварии погиб водитель иномарки, его пассажирка примерно 60-ти лет доставлена в больницу. О других пострадавших пока в областном ГИБДД пока не сообщает, личность погибшего человека и обстоятельства трагедии выясняются.
Движение по федеральной автодороге частично ограничено, инспекторы ДПС регулируют движением вручную, пропуская транспорт по трассе в реверсивном режиме.
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