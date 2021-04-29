Тюменец три года похищал моторное масло у компании

В Тюмени сотрудники полиции выявили факт хищения моторного масла в особо крупном размере. Кладовщик крупной компании, занимающейся поставками смазочных материалов, крал моторное масло и перепродавал его.

"Мужчина на протяжении 3,5 лет похищал со склада канистры с моторным маслом и сбывал его на территории Тюмени. Сумма причиненного ущерба компании составила свыше 3,3 млн рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере".