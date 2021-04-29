Тюменец три года похищал моторное масло у компании

16:36 29 апреля 2021
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В Тюмени сотрудники полиции выявили факт хищения моторного масла в особо крупном размере. Кладовщик крупной компании, занимающейся поставками смазочных материалов, крал моторное масло и перепродавал его.

"Мужчина на протяжении 3,5 лет похищал со склада канистры с моторным маслом и сбывал его на территории Тюмени. Сумма причиненного ущерба компании составила свыше 3,3 млн рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере". 

Теги: кража
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