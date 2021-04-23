Тюменец подозревается в убийстве двух знакомых

16:43 23 апреля 2021
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Накануне, в ночь на 23 апреля, тюменец распивал алкоголь в компании двух приятелей в квартире дома на улице Бабарынка. Пьяный мужчина обвинил одного из знакомых в краже его банковской карты.

По версии следствия, в результате возникших личных неприязненных отношений, подозреваемый вооружился ножом и нанес двум приятелям множественные колото-резанные ранения. От полученных травм мужчины скончались на месте.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, злоумышленник задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: убийство
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