Тюменец подозревается в убийстве двух знакомых

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Накануне, в ночь на 23 апреля, тюменец распивал алкоголь в компании двух приятелей в квартире дома на улице Бабарынка. Пьяный мужчина обвинил одного из знакомых в краже его банковской карты.
По версии следствия, в результате возникших личных неприязненных отношений, подозреваемый вооружился ножом и нанес двум приятелям множественные колото-резанные ранения. От полученных травм мужчины скончались на месте.
Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, злоумышленник задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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