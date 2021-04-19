Жителя Заводоуковска в четвертый раз осудили за пьяную езду

Заводоуковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ).

30 октября 2020 года в Заводоуковске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "ВАЗ-21120" под управлением молодого человека. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Было возбуждено уголовное дело. В период дознания 25 ноября молодой человек опять сел за руль машины в нетрезвом состоянии. Было возбуждено второе уголовное дело.

Ранее мужчина трижды был осужден по ст.264.1 УК РФ к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Суд по совокупности приговоров окончательно назначил подсудимому 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.