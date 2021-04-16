Тюменец нашел свое угнанное авто припаркованным в другом месте

В Тюмени полиция задержала молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля BMW. Хозяин авто сообщил в полицию, что обнаружил машину припаркованной в другом месте.

По подозрению в угоне был задержан ранее судимый местный житель. Молодой человек прогуливался с друзьями в районе улицы Холодильной и заметил припаркованную иномарку. Она оказалась не заперта. Тюменец проник в салон авто и путем повреждения личинки замка зажигания угнал иномарку.

"После этого тюменец катался по городу, однако автомобиль заглох на выезде из дворовой территории, и угонщик принял решение отбуксировать его на место", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".