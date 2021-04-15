Тюменца осудили к 8 месяцам колонии строгого режима за пьяное вождение

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Около двух часов ночи 18 января 2021 года сотрудники ГИБДД на улице Дружбы остановили автомобиль Nissan Wingroad под управлением тюменца. У полицейских возникло подозрение, что водитель находился в состоянии опьянения. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере, но он отказался.

До этого водитель за пьяное вождение и наркопреступление был осужден к лишению свободы. На этот раз суд назначил ему 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 2 года 8 месяцев.