25 человек погибли на тюменских трассах с начала 2021 года

За январь-март 2021 года на территории Тюменской области произошло 476 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 25 человек, 676 ранены. Это значительно меньше, чем за этот же период прошлого года, отмечают в областной Госавтоинспекции.

В 403-х ДТП виновны водители легкового транспорта, 36 ДТП, то есть каждое 13-е, спровоцировали водители большегрузов и грузовиков. В 18-ти ДТП правила нарушили водители автобусов и маршрутных такси, при этом ранены 28 человек.

Снизилось число дорожных аварий из-за грубых нарушений ПДД, таких как выезд на встречную полосу, превышение скорости, управление транспортом в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Увеличилось число ДТП из-за нарушения правил проезда перекрестков, по этой причине зарегистрированы 136 ДТП, в них погибли 2 человека, 216 человек ранены.

Автоинспекторы и камеры на дорогах в Тюменской области с начала года выявили более 200 тысяч нарушений ПДД, почти половина из них – превышение скоростного режима.