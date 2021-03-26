19-летний тюменец проведет полгода в колонии за пьяную езду

Тюменский районный суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя. Юноша признан виновным по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ).

16 ноября 2020 года молодой человек, находясь в состоянии опьянения, сел за руль своей автомашины Mercedes-Benz G500 и поехал из деревни Муллаши Тюменского района в Тюмень. По пути его остановили сотрудники. Во время общения у автоинспекторов возникло подозрение, что водитель пьян. Молодой человек от медицинского освидетельствования отказался.

Ранее тюменец уже был осужден за пьяную езду к обязательным работам на срок 100 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Суд назначил молодому человеку 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года 11 месяцев.