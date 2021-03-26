В Тюменском районе пьяный водитель перевозил 19 детей в школьном автобусе

На трассе Богандинский — Червишево — Чаплык сотрудники ГИБДД отстранили от управления школьного автобуса водителя, находившегося в состоянии опьянения.

63-летний водитель вез на автобусе 19 детей из села Большие Акияры в Червишевскую школу. При проверке автобуса автоинспекторы обратили внимание на то, что некоторые школьники не были пристегнуты ремнями безопасности, несмотря на то, что в автобусе был сопровождающий. При составлении административного материала инспектор почувствовал от водителя резкий запах алкоголя. Освидетельствование показало наличие 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом мужчина рано утром прошел медицинский контроль в сельской больнице и утверждал, что не употреблял алкоголь ни вечером, ни утром – пил только ягодный морс.

"На водителя школьного автобуса составлен материал за управление транспортом в состоянии опьянения. Детей довез до школы другой автобус. Госинспекторы технического надзора ГИБДД проверят организацию пассажирских перевозок в Червишевской школе и проведение предрейсового медицинского контроля", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.