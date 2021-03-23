Житель Тюменской области угнал транспорт, чтобы попасть на дискотеку

В полицию с заявлением об угоне обратился житель села Черемшанка Голышмановского городского округа. Мужчина сообщил, что у него пропал самодельный мотоцикл, который он оставил в ограде дома своего знакомого.

Автоинспекторы обнаружили мотоцикл брошенным на дороге, вскоре был задержан подозреваемый в угоне. Как выяснилось, мужчина был в гостях у брата и обратил внимание на оставленный без присмотра мотоцикл. Он решил воспользоваться чужим транспортом, чтобы съездить на дискотеку в соседнее село. В пути мотоцикл заглох. Мужчина бросил транспорт и скрылся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".