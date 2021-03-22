Тюменец отправится в колонию за пьяное вождение

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя, который несколько раз задерживался пьяным за рулем.

19 июля 2020 года тюменец распивал водку в припаркованном в одном из дворов города Тюмени автомобиле. Около 9 часов утра он решил поехать домой. По дороге был остановлен сотрудниками ДПС. Во время общения у инспектора возникло подозрение, что водитель пьян. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

Ранее водитель привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Более того, он уже был осужден за езду в состоянии опьянения к обязательным работам на срок 360 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Мужчина был признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Суд назначил тюменцу 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На 2 года 8 месяцев он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.