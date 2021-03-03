Тюменца задержали за серию краж из торговой сети

В Тюмени в полицию поступили сообщения от представителей крупной торговой сети о том, что из магазинов регулярно совершались кражи вещей.

По подозрению в хищениях был задержан безработный 42-летний местный житель. Из магазинов мужчина похищал одежду для дальнейшей продажи. В примерочных он срезал с вещей магнитные чипы, прятал вещи в рюкзак и выносил из торговых точек без оплаты.

Во время обыска по месту жительства тюменца сотрудники полиции обнаружили и изъяли 31 похищенную вещь: куртки, горнолыжные штаны, толстовки и футболки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.