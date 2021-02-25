Тюменца будут судить за кражу кроликов

Жительница села Шестовое Вагайского района Тюменской области сообщила в полицию о том, что у нее из клетки в хозяйственных постройках пропали три полуторамесячных кролика.

Полицейские задержали 21-летнего соседа женщины. Свою вину он признал и рассказал, что отдыхал с компанией друзей, и, чтобы угостить их, решился на хищение кроликов. Из мяса животных они приготовили шашлык.

Как сообщает пресс-служба МО МВД Тобольский, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".