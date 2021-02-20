Тоболяк тайно продал чужое авто

Житель Тобольска сообщил в полицию о том, что у него пропал автомобиль. Иномарка была в нерабочем состоянии, и зимой ее занесло снегом.

По подозрению в преступлении был задержан местный житель. Выяснилось, что тоболяку понадобились деньги, он заметил, что автомобиль давно стоит без присмотра, и продал его за 5000 рублей своему знакомому, который отгрузил транспортное средство на манипуляторе.

Иномарку изъяли, вскоре ее вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".