Тоболяк тайно продал чужое авто

10:05 20 февраля 2021
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Житель Тобольска сообщил в полицию о том, что у него пропал автомобиль. Иномарка была в нерабочем состоянии, и зимой ее занесло снегом. 

По подозрению в преступлении был задержан местный житель. Выяснилось, что тоболяку понадобились деньги, он заметил, что автомобиль давно стоит без присмотра, и продал его за 5000 рублей своему знакомому, который отгрузил транспортное средство на манипуляторе.

Иномарку изъяли, вскоре ее вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

Теги: кражи , полиция , Тобольск , уголовная ответственность
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