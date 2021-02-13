В Тюмени пьяный пассажир угрожал автоинспекторам, размахивая костылем

Накануне на улице Ставропольской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai Solaris, в котором находились водитель и пассажир с признаками сильного алкогольного опьянения. Во время составления административного материала на автомобилиста за пьяное вождение мужчины повели себя агрессивно.

Водитель иномарки нецензурно выражался, ударил инспектора ДПС по голове, пассажир размахивал костылем, угрожая полицейским. Сотрудники ГИБДД применили к обоим нападавшим физическую силу и наручники, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

30-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, житель Нефтеюганска, неоднократно судим по различным уголовным статьям, а также неоднократно управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году он три раза был осужден за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в Нефтеюганске, приговорен к условному сроку лишения свободы, затем условный срок ему был заменен на реальное заключение под стражу. В 2019 году дважды был осужден по ст.264.1 за повторное пьяное вождение, в том числе в поселке Туртас Уватского района. Он лишен права управления транспортом.

Вчера мужчина отказался от освидетельствования на алкоголь, он будет привлечен к уголовной ответственности по ст.264.1 за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Кроме того на него составлен материал по ст.19.3 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудников полиции, материал по применению насилия к представителям власти направлен в Следственный комитет для правовой оценки.

Во время оформления материалов на автомобилиста он пояснил, что пил с товарищем водку и просто поехал покататься по двору.