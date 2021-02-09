Тюменец поджег машину нового сожителя бывшей жены

В Тюмени на улице Домостроителей загорелся автомобиль "УАЗ Патриот". Было установлено, что машину подожгли, подозреваемого задержала полиция.
41-летний ранее судимый мужчина признался, что на фоне ревности поджег автомобиль, который принадлежит новому сожителю бывшей супруги.
Ночью в состоянии алкогольного опьянения мужчина приехал к дому, где проживает его бывшая возлюбленная. Он облил кузов автомобиля растворителем и совершил поджог. Свидетелем случившегося стал житель дома, который заметил мужчину, скрывающегося с места преступления. Сумма причиненного ущерба составила 350 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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