В Тюмени водителя судят за ДТП, в котором погиб мотоциклист и пострадала 15-летняя девочка

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Свердловской области. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и тяжкий вред здоровью другого человека).

Авария произошла в Тюмени 21 августа 2020 года около одиннадцати вечера. Житель Свердловской области ехал на Opel Astra по крайней левой полосе проезжей части улицы Республики со стороны улицы Одесской. На перекрестке с улицей Мельникайте он стал поворачивать налево, хотя это было запрещено. В результате произошло столкновение с мотоциклом Suzuki, ехавшим во встречном направлении и имевшем преимущество в движении.

41-летний водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Его пассажирка, которой в тот день исполнилось 15 лет, получила тяжкий вред здоровью.

"На свой день рождения девушка попросила у родителей часовую поездку на мотоцикле по городу", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.