В Тюменской области незаконно вырубили лес на полтора миллиона рублей

В Тюменском районе в полицию поступила информация о незаконной вырубке деревьев. По подозрению в вырубке был задержан местный житель 1953 года рождения.

Мужчина вырубал деревья на участке Велижанского лесничества, их он вывозил вывозил на принадлежащую ему пилораму. Там он распиливал древесину на доски, после чего реализовывал. В общей сложности за два дня мужчина срубил 17 сосен. Материальный ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Как сообщает МО МВД РФ Тюменский, возбуждено уголовное дело по ч.3 с.260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".