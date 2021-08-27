Тюменца оштрафовали на 500 тыс рублей и осудили на год за снос двух вязов в городе

Фото пресс-службы облпрокуратуры

Ленинский районный суд Тюмени признал 29-летнего тюменца виновным незаконной рубке деревьев, совершенной в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Судом установлено, что 11 марта 2021 года молодой человек, желая облагородить территорию возле входа в столовую, принадлежащую матери, и чтобы облегчить подъезд грузового транспорта ко входу спилил два вяза без разрешительных документов.

"Своими действиями молодой человек причинил департаменту городского хозяйства администрации Тюмени материальный ущерб на сумму 505 598 рублей 75 копеек, который был им добровольно возмещен до рассмотрения уголовного дела", - сообщили в облпрокуратуре.

Суд назначил тюменцу наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.