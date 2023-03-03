В Тюменской области выявлена незаконная вырубка 600 кубометров леса

Фото деплеса ТО

В феврале государственные лесные инспекторы выявили семь незаконных рубок лесных насаждений, три из них - с помощью беспилотников. Общий объем незаконно заготовленной древесины превысил 600 кубометров, ущерб лесам оценивается более чем в 6 млн рублей, сообщает деплеса ТО.

В Ялуторовском лесничестве зафиксировано 3 незаконные рубки, Тюменском – 2, Вагайском и Исетском – по 1. Материалы о преступлениях передан в МВД РФ для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных к ответственности по статье 260 УК РФ.

Нарушителям может грозить штраф до 3 млн рублей, либо принудительные работы сроком до 5 лет и штраф в 300 - 500 тысяч рублей, либо до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 300 – 500 тысяч рублей. При этом виновных обяжут возместить сумму ущерба, причиненного лесам, в добровольном или принудительном порядке.