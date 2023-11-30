В Тюменской области завели уголовное дело о вырубке леса вдоль ЛЭП

Сотрудники лесной охраны в Тюменском лесничестве обнаружили незаконную рубку деревьев вдоль линии электропередачи и порчу почвы, предполагается, что нарушение допущено при очистке просек от нежелательной растительности, сообщает департамент лесного комплекса ТО.

Ширина вырубки значительно превысила установленные пределы охранной зоны – деревья уничтожены на расстоянии более 10 метров по обе стороны от ЛЭП. Сильно пострадали плодородный слой почвы и лесная подстилка - вероятно, грунт откапывали для захоронения древесины и порубочных остатков, ведь никаких отходов на месте нет.

"Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений составляет более 8,6 млн рублей, а ущерб от порчи почвы — свыше 10,8 млн рублей.По факту повреждения напочвенного покрова ведется административное расследование по ст. 8.26 КоАПРФ. По факту незаконной рубки материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по ст. 260 УК РФ", - указано в сообщении.